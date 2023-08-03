Экономика

Арбузы и дыни в России подорожали на 30%

Аналитики компании АТОЛ провели исследование стоимости арбузов и дынь перед началом сезона, а также изучили изменение цен на другие «летние» ягоды и фрукты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Арбузы в июле можно было в среднем купить за 71 рублей за один кг, что на 30% дороже, чем за аналогичный период 2022 года. Примечательно, что в июле прошлого года россиянине приобретали арбузы на 25% дешевле, чем в августе. Максимальная средняя цена в 2023 году за один кг была зафиксирована в январе — 387 рублей.

Дыни также подорожали на 30%: в среднем в магазине за один кг в июле россияне платили 119 рублей. Максимальная цена зафиксирована в январе и составила 596 рублей за килограмм.

Значительно подорожали персики, абрикосы, сливы и нектарины. Средняя цена в июле 2022 на эти фрукты выросла на 40%, 31%, 30% и 23% соответственно. Сегодня в магазине приобрести 1 кг персиков можно за 254 рублей, абрикосов — за 244 рублей, слив — за 179 рублей, нектаринов — за 197 рублей.

В рамках общей инфляции выросли в цене малина (12% — 505 рублей за кг), черника (2% — 580 рублей за кг) и клубника (2% — 506 рублей за кг). Стоимость ананасов за год не изменилась, а на вишню и киви, наоборот, снизилась на 24% и 13% — до 403 и 280 рублей соответственно.