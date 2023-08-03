Экономика

ВТБ открыл счета в индийских рупиях для розничных клиентов

ВТБ расширил список доступных розничным клиентам валют - теперь они могут открыть счет и совершать обменные операции в индийских рупиях. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ. Банк поддерживает тренд на дедолларизацию, в связи с чем постоянно расширяет список доступных клиентам валют. Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах.

Сегодня розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, до конца года число доступных направлений увеличится в три раза – до 30 стран. Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас растет туристический поток. Поэтому мы планируем, что новый сервис будет максимально востребован у клиентов, которые планируют туристические и деловые поездки в эти страны.

Запуск международных переводов в «мягких» валютах позволил ВТБ усилить интеграцию с финансовыми рынками дружественных стран и оперативно «заместить» привычный для пользователей сервис. За семь месяцев 2023 г. розничные клиенты ВТБ совершили более 110 тысяч переводов за рубеж, что в 3,5 раза превышает результат за январь-июль прошлого года. Объем переводов превысил 20 млрд рублей, и впервые превзошел аналогичный показатель досанкционного периода. Средний чек перевода сократился с начала года более чем в 2 раза, до 100 тысяч рублей. Клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Сейчас мы наблюдаем рост переводов в массовом сегменте.

По прогнозам ВТБ, в 2023 году клиенты совершат порядка 250 тысяч переводов за рубеж, что кратно превосходит результат не только прошлого года, но и досанкционного уровня. В следующем году мы делаем ставку на развитие входящих переводов из-за границы.