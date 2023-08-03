Экономика

Объем наличных в обращении рекордно вырос в России за 25 лет в июне

Объем наличных в обращении в июне вырос рекордно за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами в предыдущие годы, следует из статистики Центробанка.

Показатель увеличился на 459 млрд и к 1 июля достиг почти 17,8 трлн рублей, пишут «Известия». Основные причины: стрессовый фактор на фоне негативных событий, обеспечение живыми деньгами регионов и сезон отпусков, считают участники рынка. При этом увеличение объема наличных средств в обращении не приводит к проблемам в проведении денежно-кредитной политики, подчеркнули в регуляторе.

В предыдущие годы, с 2015-го по 2019-й, в июне объем кеша обычно увеличивался на 1–2%, в этом же году за аналогичный период он вырос на 3%, рассказала главный аналитик одного из банков Наталья Ващелюк. По ее словам, частично такая динамика связана с сезонностью и периодом отпусков.

В дальнейшем в этом году вряд ли объем живых денег у граждан продолжит значительно увеличиваться, считает председатель правления АРБ.