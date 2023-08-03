Экономика

Средний заработок на подработках заметно вырос в Псковской области

Треть псковичей (30%), которые совмещают основную работу и подработку, задумываются об увольнении из найма ради полноценного фриланса. По данным совместного исследования Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными специалистами) и крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, каждый десятый (8%) сотрудник, который имеет официальную подработку, считает самозанятость идеальным тест-драйвом работы на себя.

Большинство опрошенных (41%) считают подработку в качестве самозанятого хорошей возможностью зарабатывать больше денег. При этом почти каждый пятый (23%) отмечает, что именно в найме работает ради денег, а как самозанятый — для души. 17% уточнили, что услуги, которые они оказывают как самозанятые — это их хобби, которое приносит доход. Более того, треть опрошенных (30%) сообщили, что задумываются о возможности оставить постоянную работу в компании ради самозанятости, если «вторая работа» будет приносить больший доход.

При этом с начала 2023 года заработок в подработках в ряде отраслей уже заметно вырос. По данным hh.ru, с начала года медианная зарплата, которую работодатели предлагали за работу по совместительству, увеличилась. Например, в январе 2023 средний размер ежемесячного вознаграждения за подработку в Псковской области составлял около 50 500 рублей, а в июне 2023 — 59 600 рублей.

Пятая часть (20%) опрошенных сотрудников, заявили, что им комфортно совмещать две работы. При этом очень часто сотрудники совмещают две совершенно разные специализации. Например, 5,2% опрошенных IT-специалистов подрабатывают преподавателями, репетиторами или тренерами. Среди опрошенных 5% менеджеров по работе с клиентами подрабатывают копирайтерами, а 4,6% специалистов по продажам также оказывают услуги креатора или контент-мейкера.

Подрабатывают копирайтерами 2% опрошенных продавцов и примерно столько же маркетологов (2,4%). Последние чаще других соглашаются на подработки по своей основной специализации –– 8,4% маркетологов и специалистов по рекламе признались, что помимо основного места работы применяют свои навыки на фриланс-проектах.