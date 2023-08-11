Экономика

Эксперты предсказали рост розничных цен на дизтопливо в России

Розничные цены на дизельное топливо в России могут скоро по темпам роста догнать инфляцию, хотя с начала года они увеличиваются в четыре раза медленнее, а дальнейшее развитие ситуации на топливном рынке будет зависеть от действий властей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

«Сейчас есть некоторая "задержка" с ростом цен на "дизель" на заправках: при уровне инфляции в 3,4% с начала года рост розничных цен на этот вид топлива составил всего 0,8%. Такое отставание связано с избытком дизтоплива и соответствующим падением оптовых цен на него в начале года из-за введенных Западом внешнеторговых ограничений. Поэтому сейчас вполне можно ожидать постепенного увеличения роста цены в рознице до текущего уровня инфляции», — сказал замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Тем временем биржевая цена дизельного топлива за прошедшую рабочую неделю поднялась на 7,3%, а с начала августа — на 13,6% и превысила рекордные 64 тысячу рублей за тонну. В текущем месяце она уже восемь раз обновляла исторические рекорды. При этом, по данным Росстата, цены на заправках пока растут умеренно, с 1 по 7 августа — на 0,17%.

По оценкам Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам года должна составить 5,3%, ЦБ РФ ждет ее в районе 5-6,5%.

Минэнерго РФ, комментируя один из первых рекордов цены дизтоплива на бирже неделю назад, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление. Позднее министерство добавило, что считает рост цен на моторное топливо на заправках в стране временным и проводит ежесуточно следит за ситуацией.