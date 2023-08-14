Экономика

Пилот с реальными цифровыми рублями стартует в России

15 августа банки начинают тестирование реальных операций с цифровым рублем. Согласно данным ЦБ, в пилоте примут участие 13 кредитных организаций — «Альфа», «Дом.РФ», Иногосстрах Банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви Банк, «Ак Барс», МТС-Банк, ПСБ, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ.

Протестировать планируется базовые операции: открытие цифрового счета, его пополнение, оплата товаров и услуг цифровыми рублями, переводы между физическими лицами по номеру телефона, получение информации о балансе и списка операций по цифровому счету, рассказали в банке «Синара». Расплатиться новой формой нацвалюты участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

«Вводить цифровой рубль в массовый оборот планируется поэтапно при успешном завершении пилотирования всех сценариев операций с ним. Это может произойти на горизонте 2025–2027 годов. Отметим, что цифровой рубль будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным деньгам, и выбор, какой именно формой воспользоваться в конкретной ситуации, будет оставаться за гражданами и бизнесом», — напомнили в ЦБ.

Цифровой рубль — это третья форма денег. В отличие от безналичных средств он будет храниться в онлайн-кошельках клиентов в Банке России. Открытие такого счета и доступ к нему будут обеспечены через любую коммерческую кредитную организацию. При этом предполагается, что, как и наличными, новой формой нацвалюты можно будет расплачиваться в оффлайн-режиме, пишут «Известия».