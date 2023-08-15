Экономика

Банки резко повышают ставки по сберегательным продуктам

В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, ВТБ сообщил о повышении ставок по сберегательным продуктам с четверга, а банки «Открытие» и РНКБ планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВТБ.

Повышение ставок по сберегательным продуктам позволит клиентам получить большую доходность со своих накоплений.

На сегодняшний день в ВТБ по накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка повышена до 12%. Для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, дополнительно увеличат максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев. Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения.

Ставки по накопительным счетам повысятся в начале следующей недели.