Экономика

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в динамике курса рубля

Банк России по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля. Регулятор напомнил, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов.

«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет. Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Как отмечается, вместе с серьезным сокращением стоимостных объемов экспорта фиксируется расширение спроса на импорт на фоне активного роста внутреннего спроса, пишет RuNews24.

Напомним, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 б.п., до 12,00% годовых.