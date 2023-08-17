Экономика

Названы наиболее подорожавшие в России продукты

О подорожании цен на некоторые продукты по стране стало известно из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Так, согласно полученным данным, порядка 40% россиян отмечают рост цен на мясо и птицу за последний месяц.

Кроме того, за минувший месяц выросла стоимость сахара, морепродуктов, молока и молочной продукции, а также на хлебобулочных изделий. Рост отмечают 29%, 27%, 25% и 20% граждан соответственно, пишет FlashNord.

О подорожании плодоовощной продукции говорят 18% россиян, тогда как о подорожании яиц – 17%. Жители страны также отметили рост цен на бензин, медикаменты и обуви.