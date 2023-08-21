Экономика

Минсельхоз не исключил недружественные действия как причину повышения цен Nestle

Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства.

Газета «Коммерсантъ» ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.

«Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.

«При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Nestle по озвученному повышению», - добавили в министерстве.

Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн.