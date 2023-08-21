Экономика

Более миллиона вкладов открыли в Сбере жители СЗФО за семь месяцев 2023 года

С начала 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере более миллиона срочных вкладов. Средний размер депозита по итогам семи месяцев составил 740 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Лидеры по накоплениям на вкладах в Сбере – петербуржцы, на них приходится более половины от общего объема по СЗФО (394 млрд рублей), на втором месте – жители Ленинградской и Мурманской областей – по 53 млрд рублей, несильно от них отстали и архангелогородцы, положившие на сбережения с января по июль 50 млрд рублей.

Через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – клиенты открыли 60% вкладов. Самыми технологичными остаются мурманчане и петербуржцы – их доля вкладов, оформленных онлайн, составляет 70 процентов.

В Сбере также отмечают рост общего объема средств физических лиц, включая текущие счета, по сравнению с 2022 годом (прирост по отдельным регионам СЗФО почти 20%).