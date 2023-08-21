Экономика

В России смягчили ограничения по выплатам дивидендов иностранцам

Министерство финансов России и Центральный банк решили смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, которые инвестируют в экономику страны. Об этом сообщили в Минфине 23 августа.

«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению данное решение», — сказали в пресс-службе.

Выплату можно осуществлять без ограничений, однако объем не должен превышать размера инвестиций. Также инвестирование должно быть с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий, пишет FlashNord.