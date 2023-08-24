Экономика

В России зафиксировали рост онлайн-торговли

По итогам первого полугодия 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «известия» со ссылкой на данные исследования банка «Точка», маркетинговой платформы Calltouch и рекрутинговой компании HH.ru.

Согласно исследованию, одной из главных причин роста интернет-торговли стало бурное развитие маркетплейсов и повышение их популярности среди покупателей. По темпам прироста посетителей онлайн-площадок Россия занимает первое место в мире - рост составил 20% по сравнению с 2021 годом. Уже по итогам прошлого года на долю электронной коммерции приходилось более четверти всех продаж в сегменте непродовольственных товаров. При этом три из четырех заказов размещались именно на маркетплейсах.

Эксперты отмечают, что на рынке активно развиваются российские интернет-магазины и локальные бренды. Это позволяет оперативно замещать ушедшие из страны зарубежные компании. Также растет число пунктов выдачи заказов, что делает покупки на маркетплейсах более доступными для жителей регионов.

Как отмечает «Газета.ру», по прогнозам аналитиков, к концу 2023 года объем онлайн-продаж в России может достичь 7,4 трлн рублей. Среди самых популярных товарных категорий на маркетплейсах - одежда, спортивные и детские товары. При этом все больше покупателей готовы покупать в интернете ювелирные украшения, бытовую технику и даже продукты питания.