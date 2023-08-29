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Экономика

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

02.09.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

Банк России планирует разделить на несколько групп слепки биометрических данных, которые банки передают в Единую биометрическую систему (ЕБС), в зависимости от степени их соответствия требованиям будет определен круг разрешенных операций - по аналогии с Госуслугами. Об этом на конференции сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Слепки, которые могут передавать банки, они не все соответствуют требованиям по слепкам, с которыми можно делать все виды операций. Но у нас будет несколько уровней биометрических данных, в зависимости от того, насколько они соответствуют или не соответствуют требованиям», - приводит её слова «Интерфакс».

По ее словам, группы пока находятся в стадии разработки, но это никак не влияет на передачу этих слепков со стороны банков.

«Как и в Госуслугах, у нас будет несколько уровней операций. То есть те образцы биометрические, которые соответствуют, с ними можно будет делать все виды операций - финансовые, и открытие счета и другие, которые законом предусмотрены. Для второго вида будет ограниченный круг, и для третьего, например, будет только идентификация или аутентификация", - добавила она.

Как сообщалось, банки при переносе данных столкнулись с тем, что биометрия в их коммерческих системах не всегда соответствует требованиям ЕБС. При этом кредитные организации должны завершить передачу биометрических слепков клиентов в ЕБС до 1 октября 2023 года.

Центры Госуслуг с середины августа столкнулись с ажиотажным спросом на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. Десятки тысяч граждан выстраивались в очереди в МФЦ, чтобы подать соответствующие заявления. Поводом стало фейковое сообщение в мессенджерах, что отказ от сбора биометрии можно оформить лишь до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону.

«аботу (образовательную и борьбу с ложной информацией вокруг ЕБС - ИФ) будет проводить совместное предприятие (СП регулятора и Минцифры - "Центр биометрических технологий"), которое как раз занимается развитием Единой биометрической системы. Я знаю, что у них в планах есть», - сказала первый зампред ЦБ.

«Мы никоим образом не будем это ни опровергать, ни разъяснять на данном этапе. Мы больше за тот вариант, когда система будет полноценно работать, люди, наоборот, будут сами приходить и сдавать», - добавила она.

По ее словам, чем больше услуг будет предлагаться с использованием биометрии, тем больше будет возникать желание у населения сдавать свою биометрию, чтобы получить доступ к этим услугам. В качестве примера первый зампред ЦБ привела портал "Госуслуг".

«Аналогичная история была с Госуслугами, с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации - ИФ), с операциями, которые там проходили. Тоже многие не хотели и не пользовались вначале, а сейчас это практически все население», - отметила Скоробогатова.

Национальная система платежных карт (НСПК) с середины осени этого года планирует начать пилот по биоэквайрингу (приему оплаты по лицу или голосу), сообщал в июле глава НСПК Владимир Комлев. В пилоте собираются принять участие более 10 банков, он будет проходить при участии крупных торговых сетей, которые имеют федеральный охват. Полномасштабный запуск технологии планируется в 2024 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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