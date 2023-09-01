Экономика

Спрос на потребкредиты подскочил на 20-50% после повышения ключевой ставки

Спрос на потребительские кредиты подскочил после внепланового повышения ставки Центробанком. В крупнейших банках выдачи займов увеличились в среднем на 20-50%.

Рост спроса на ссуды может быть связан со стремлением клиентов сделать крупные покупки с использованием заемных средств по старым ставкам, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В ПСБ объем выдач по ранее одобренным заявкам в первую неделю после 15 августа вырос на 70% по сравнению с первой половиной месяца, а количество новых обращений по кредитам — на 10%, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Затем спрос на ссуды в ПСБ вернулся на прежний уровень, пишут «Известия».

В «Почта Банке» объем и количество выданных нецелевых кредитов выросли в 1,5 раза по сравнению с июнем, а в ВТБ в период с 15 по 28 августа было оформлено на 11% больше займов, чем за первые недели месяца. Всплеск спроса также отметили в Банке «Санкт-Петербург» и в МКБ.

«В целом, банки демонстрируют достаточно эффективный подход к управлению качеством портфеля, поэтому основным риском, по нашему мнению, остается рост закредитованности населения», — отметил глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Несмотря на низкий уровень долговой нагрузки граждан РФ по сравнению с рядом развитых стран, для россиян характерно то, что большая часть доходов тратится на товары первой необходимости, объяснил эксперт. Поэтому при ухудшении жизненных условий «запас прочности» заемщика ограничен. Если доходы сократятся — например, из-за инфляции, обслуживание долга будет для него не на первом месте, что для банка может закончиться просрочкой.