Экономика

Центробанк РФ решил увеличить ежедневную продажу валюты почти в десять раз

Центральный банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на валютном рынке иностранную валюту общим объемом 150 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации. Оно намечено на 16 сентября 2023 года, пишет FlashNord.

Ожидается, что часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту. Решение будет способствовать его удовлетворению и снижению волатильности на валютном рынке в этот период.