Экономика

Бюджет Пскова за первое полугодие 2023 года исполнили на 40%

Бюджет города Пскова за первое полугодие этого года исполнили на 40,6% от запланированных годовых назначений. Об этом с 14-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В целом за этот период плановые назначения по доходам бюджета увеличились почти на 650 млн рублей. При этом за первое полугодие доходы бюджета были исполнены на 40,6% от запланированных годовых назначений и составили порядка 3 млрд рублей.

В общем объеме доходов городского бюджета налоговые доходы составили 29,9%, неналоговые - 2,8%, безвозмездные поступления - 67,3%.

Вопрос об исполнении бюджета рассмотрели без доклада. «За» единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.