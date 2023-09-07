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Экономика

Рост ВВП России за семь месяцев превысил два процента

08.09.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Российский валовый внутренний продукт вырос на более чем два процента за семь месяцев 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

«В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился более чем на два процента», — сказал он.

Премьер отметил закрепление экономического роста, наметившееся с III квартала. Так, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на пять процентов, а уровень двухлетней давности — почти на один процент, пишет РИА Новости.

Мишустин уточнил, что хорошие показатели демонстрирует целый ряд отраслей: металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, мебели, изделий из пластмассы. В июле промышленность показала почти пятипроцентный рост. За семь месяцев обрабатывающая отрасль увеличилась на более чем шесть процентов. Выпуск компьютеров, электроники и оптики взлетел на 30 процентов, электрического оборудования — больше чем на 20.

«Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам», — отметил Мишустин.

По итогам второго квартала инвестиционная активность выросла почти на 13 процентов. Прирост инвестиций был в значительной мере обеспечен за счет собственных средств организаций. Всего в первом полугодии объем инвестиций составил семь триллионов рублей.

Теги: #ВВП
Источник: Псковская Лента Новостей
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