Экономика

Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов - Алексей Войлуков

Внедрение цифрового рубля увеличит стоимость кредитов минимум на 0,5 п.п. Такие подсчеты привел вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Он отметил, что на 1 августа этого года, согласно данным ЦБ, в банковской системе клиенты держали порядка 95 трлн рублей, включая остатки на текущих счетах в 36 трлн (на них, как правило, не начисляются проценты). Из этой суммы, по прогнозам АБР, после запуска новой формы денег граждане и бизнес могут перевести на электронные кошельки ЦБ порядка 15% за три года — или 5,4 трлн рублей, пишут «Известия».

Это приведет к дефициту ликвидности, которую Банк России пообещал восполнять за счет предоставления кредитов банкам, подчеркнул Алексей Войлуков.

Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5–0,53 п.п., оценил он. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц. А если учесть прямые и косвенные затраты на внедрение цифрового рубля, то стоимость денег для кредитования будет еще выше, констатировал вице-президент Ассоциации банков России.

Опрошенные эксперты едины во мнении относительно роста ставок на банковские продукты с запуском цифрового рубля. Ранее в Банке России заявляли, что влияние цифрового рубля на ликвидность банков будет умеренным.