Экономика

Апельсины подорожали почти на 30% в Псковской области

В августе 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,5% (по России в целом – на 0,3%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В наибольшей степени выросли цены на непродовольственные товары – на 0,7%, цены на продовольственные товары – на 0,6%. Стоимость услуг выросла на 0,2%.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них: апельсины – на 28,9%, свежая зелень – на 8,9%, яблоки – на 8,8%, свежие огурцы – на 6,8%, груши – на 6,3%.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

Некоторые овощи подешевели. Стоимость картофеля снизилась на 30,6%, репчатого лука – на 26,0%, белокочанной свежей капусты – на 25,8%, столовой свеклы – на 17,2%, свежих помидор – на 15,1%, моркови – на 13,1%.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить рыбные натуральные консервы и с добавлением масла (рост за месяц на 7,9%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 6,6%), куриные окорочка (на 6,4%), шоколад (на 5,7%), пшено (на 5,2%), кетчуп (на 5,0%).

Наиболее всего подешевели: черный байховый чай – на 4,4%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 3,8%, творог – на 3,7%, мороженые неразделанные креветки – на 3,5%, сырокопченая колбаса – на 3,4%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на аспирин отечественный – на 7,9%, парацетамол – на 7,8%, афобазол – на 4,1%, сульфацетамид – на 3,9%, нумесулид и фуросемид – на 3,1%. Наиболее подешевели: цефтриаксон – на 5,4%, йод – на 5,0%, бисопролол – на 4,4%, мирамистин – на 3,1%.

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на стиральный порошок – на 4%, туалетную бумагу – на 3,6%, бумажные столовые салфетки – на 3,2%, зубные щетки – на 2,7%. Ниже стали цены на санитарно-гигиеническую маску – на 2,7%.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как металлочерепица и одноразовые шприцы – на 4,7%, обрезные доски – на 4,6%, тарированный цемент – на 4,3%, домашнюю обувь с текстильным верхом для взрослых – на 3,9%.

В то же время более всего подешевели смарт-часы – на 9,7%, мониторы для настольного компьютера – на 5,9%, моноблоки – на 5,1%, вата отечественная – на 4,5%, электропылесосы – на 4,0%, жидкие чистящие и моющие средства – на 3,6%, шампуни – на 3,2%.

Заметно выросли цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 18,3%, поездку на отдых в Египет – на 17,6%, полет в салоне экономического класса самолета – на 12,0%, пользование потребительским кредитом – на 5,9%, занятия в плавательных бассейнах – на 4,5%.

Одновременно снизились цены на поездки в страны Закавказья – на 16,7%, услуги пассажирского транспорта – на 9,9%, пребывание в доме отдыха, пансионате – на 8,9%, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4,9%, проживание в гостинице 4* – на 4,7%.