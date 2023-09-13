Экономика

В Псковской области увеличен прожиточный минимум на 2024 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, которое устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно документу, величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения увеличится и составит 15 тысяч 101 рубль, для трудоспособного населения — 16 тысяч 460 рублей, для пенсионеров — 12 тысяч 987 рублей, для детей — 14 тысяч 648 рублей.

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.