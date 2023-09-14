Экономика

Эксперимент по снижению ставок по упрощённой системе налогообложения введут в Псковской области

Для юридических лиц, которые обеспечивают в течение налогового периода 10-процентный прирост численности занятых в своих организациях, в 2024 году в Псковской области планируют понизить ставки по упрощённой системе налогообложения. Такое решение стало итогом встречи губернатора Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Видео размещено в Telegram-канале главы региона.

«Основной инструмент, которым пользуются предприниматели, это упрощённая система налогообложения. Мы предлагаем в качестве эксперимента на 2024 год рассмотреть возможность понижения ставок по упрощённой системе налогообложения, а именно установить пониженные ставки - 4,5% и 12% - в зависимости от режима использования УСН для организаций, юридических лиц, которые обеспечивают в течение налогового периода 10-процентный прирост численности занятых в своих организациях», - сказал Андрей Михеев.

Аналогичные ставки предлагается установить для предприятий сферы торговли, которые работают в малочисленных населённых пунктах (до 1000 человек). Главными условиями тут тоже станут станут увеличение количества работников на 10% и рост заработной платы на 10%.

«Здесь нужно внимательнее смотреть, потому что если торговая точка находится чисто в населенном пункте с населением менее 1000 человек - это одно. Если она находится в населенном пункте с населением менее 1000 человек, но на федеральной или региональной трассе, то это немного другая ситуация. Нужно, чтобы это была адресная мера, потому что при небольшой численности населения (на большой трассе - ред.) поток может быть очень динамичным, и тогда это будет просто нерациональная мера поддержки», - отметил глава региона.