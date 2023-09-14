Экономика

Микрозаймы под 2,5% станут доступны некоторым псковским организациям

Программу по получению займа с минимальной ставкой 2,5% введут для предпринимателей в Псковской области. Главными условиями станут увеличение количества работников на 10% и рост заработной платы на 10%. Такое решение стало итогом встречи губернатора Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Видео размещено в Telegram-канале главы региона.

«Основная мера поддержки, которой пользуются предприниматели, - финансовая, предоставление микрозаймов, ими пользуются все основные отрасли. Здесь предлагаем (мы уже проект разработали, если одобрите, запустим), отдельную специальную программу под минимальную ставку, ориентировочно 2,5%, но при условии, что в течение финансового года они обеспечивают 10-процентный прирост численности занятых, поднимают заработную плату. 2,5% при условиях поднятия ключевой ставки - это практически бесплатно», - отметил Андрей Михеев.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых.