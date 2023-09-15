Экономика

Лидер «Справедливой России» предложил приравнять зарплаты руководства ЦБ РФ к средним по стране

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил приравнять зарплаты руководства ЦБ РФ к средним по стране.

«На пагубность такого повышения неоднократно указывали многочисленные эксперты и мои коллеги по фракции. Буквально накануне мы отправили письмо председателю ЦБ, но к нам снова не прислушались», – приводятся его слова на сайте.

В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 12% до 13%.

«Призываю приравнять их зарплаты к средней зарплате по стране – тогда, возможно, им будет понятнее связь между собственными действиями и положением в экономике России», – добавил Сергей Миронов.