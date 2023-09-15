Экономика

Ситуация в российской экономике оказалась лучше прогнозов - Путин

Ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, сообщил Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024 — 2026 годы.

«Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. <...> Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов», - цитирует его РИА Новости.

Во встрече приняли участие представители экономического блока правительства, руководство ЦБ и президентской администрации.

Глава государства напомнил, что по некоторым оценкам по итогам года ожидалось снижение ВВП, затем прогноз скорректировали до уровня плюс 1,2 процента, но по факту российская экономика уже превзошла эту планку. По итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5-2,8 процента.

Путин отметил хорошую динамику роста потребительского спроса и обрабатывающей промышленности.

Несмотря на то, что в целом по году в бюджете пока есть небольшой дефицит, в августе его в очередной раз исполнили с профицитом, указал президент.

«Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост», — добавил глава государства.

Он уточнил, что одна из основных проблем здесь связана с ускорением инфляции.