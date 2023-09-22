Экономика

Производство алмазов увеличится в Псковской области

Производство лабораторных алмазов в Псковской области расширит мощности за счет займа из регионального Фонда развития промышленности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Стенд ООО «Синтез Технолоджи» на выставке International Jewellery Tokyo Tokyo 2020. Фото: комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Договор на реализацию инвестиционного проекта «Развитие производственных мощностей по синтезу монокристаллов углерода (лабораторных алмазов) на гидравлических прессах внутри кондиционированного блока» подписали Фонд инвестиционного развития Псковской области и компания ООО «Синтез-Технолоджи».

Проектом предусмотрено развитие производственных мощностей на действующей площадке в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» за счет приобретения оборудования.

Старт производства-синтеза монокристаллов углерода внутри кондиционированного блока запланирован на 1 квартал 2024 года. Ежегодная выручка проекта составит порядка 130 миллионов рублей. Максимальная производственная мощность - 7,2 тысячи карат в год.