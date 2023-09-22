«Дневной дозор»: ожидается ли осенью рост цен в псковских ресторанах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возможного роста цен в общепите этой осенью. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Владельцы российских ресторанных сетей и эксперты предупреждают о возможном росте цен в общепите этой осенью. Прогнозируется повышение стоимости блюд примерно на 15-20%. Эксперты полагают, что повышение цен должно затронуть только те позиции, в составе которых используются наиболее дорогие продукты.
Основная причина — рост себестоимости из-за подорожания продуктов, бензина и повышения заработных плат персонала. Кроме того, заведения намерены скорректировать меню. Планируется пересмотреть состав блюд, заменить некоторые особенно подорожавшие ингредиенты или снизить их долю в блюде.
С 2022 года российские организации общепита, применяющие общий режим налогообложения, освободили от НДС. По оценке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона, данный эксперимент оказался эффективным. Поэтому недавно в Псковской области было принято решение распространить эту меру поддержки бизнеса на организации туристического сектора. Теперь заведения общепита при гостиницах, использующих общий режим налогообложения, будут освобождены от НДС. Не исключено, что эта мера поддержки позволит сдержать резкий рост цен в некоторых ресторанах.
Ожидается ли рост цен в ресторанах Пскова? Планируют ли рестораторы заменять подорожавшие продукты на более дешевые? Повлияет ли отмена НДС на формирование стоимости блюд в общепите при гостиницах? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».
С какими трудностями на данный момент сталкиваются заведения общепита, рассказал руководитель сети кондитерских и бистро «Миша» Михаил Пасько. По его словам, часть товаров еще зависит от иностранной валюты, но и отечественные продукты тоже растут в цене.
Фото: платформа питания «Миша» / «ВКонтакте»
По словам председателя Псковского регионального отделения «Деловой России», директора ресторана «Деловой» Станислава Осовского, скорее всего рестораторы будут уменьшать порции, но держать цены на прежнем уровне. Также он отметил, что с НДС работает только крупный ресторанный бизнес, остальные находятся в другой системе налогообложения.
Цены в ресторанах уже выросли примерно на 20%, рассказала директор ресторана «Калейдоскоп» Елена Закирова. По ее словам, общепиты будут до последнего стараться удерживать цены, в каких-то случаях придется менять некоторые продукты на более дешевые варианты. Однако не все позиции в блюдах можно заменить.
Ценообразование в ресторане авторской кухни из рыбы и морепродуктов «Кузьмичъ» напрямую зависит от поставщиков, объясняет сооснователь проекта Анна Шуршикова. Если они увеличивают стоимость продуктов, то вынужденной мерой становится повышение цен на блюда.
На сегодняшний день есть два главных фактора, которые сильно влияют на сферу питания - это изменение цен на продукты и нехватка персонала, утверждает эксперт Федерации рестораторов и отельеров России, известный псковский ресторатор Андрей Филатов. Он отметил, что рестораны вряд ли будут сдерживать цены, так как потребители готовы платить больше.
Рост цен в заведениях общепита неизбежен, но некоторые рестораны пойдут по пути сдерживания стоимости. Кто-то будет заменять продукты в блюдах на более дешевые, кто-то — уменьшать порции.
Однако посетители ресторанов сформировали потребность именно в тех продуктах, цены на которые в большинстве своем зависят от иностранной валюты. Это красная рыба, креветки, говядина. И дело в том, что посетители ресторана будут готовы выкладывать из кошелька больше денег за свое желание.
В любом случае, поход в ресторан этой осенью скорее всего будет шокировать либо счетом, либо вкусом привычных блюд.
Анастасия Сливинская