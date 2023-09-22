Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года

Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар», - сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.

Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно, пишет РИА Новости.

Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.