Экономика

Путин потребовал разобраться с ценами на топливо

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что нефтяные компании и властные структуры должны более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо.

«Будем рассчитывать, что предложенные меры [урегулирования] сработают. С компаниями более плотно надо работать, чтобы тоже свою ответственность понимали», - сказал глава государства, добавив, что ситуация требует более оперативной реакции.

«Цена растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что происходит в других звеньях, это мало волнует потребителей, им нужен результат», - отметил Путин.

Между тем, по его словам, компании хотят получить максимальную прибыль от экспорта, а у правительства другая цель, пишет RuNews24.

«Это понятно, они свою работу выполняют, а мы с вами должны другую работу выполнять, согласованную с компаниями, но с другими задачами», - заключил президент РФ.