Экономика

Доходы добровольцев спецоперации могут освободить от уплаты НДФЛ

Госдума уже в октябре может принять законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ». Документом предлагается ввести льготы для тех, кто заключили контракт о пребывании в добровольческом формировании, в частности, в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии.

Речь, в частности, идет о том, что доходы этих лиц, а также иное имущество, которые они безвозмездно получат, не будут облагаться НДФЛ. Кроме того, проектом федерального закона предлагается освободить эту категорию от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно будет утеряно или придет в негодность, пишут «Известия».

«Положения законопроекта не противоречат актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе, а также иным международным договорам РФ. С учетом изложенного, а также принимая во внимание социальную значимость вопросов, которые предлагается урегулировать законопроектом, правительство законопроект поддерживает», — говорится в отзыве кабмина.

Зампред комитета Госдумы, один из авторов законопроекта Анатолий Выборный пояснил, что сегодня аналогичные льготы уже действуют в отношении военных.

«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что предприятия общественного питания, туристического сектора и легкой промышленности в Псковской области освободят от уплаты налога на добавленную стоимость.