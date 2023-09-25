Экономика

В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля

Ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно, любые нововведения в валютном регулировании должны это учитывать, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей, пишет РИА Новости.

«Тут надо в целом понимать, что такое мембрана, что имеется в виду. Скорее всего, не имеется ввиду ограничение плавающего курса рубля. Мы это не читаем, что это ограничение плавающего курса рубля. Нам кажется, ограничивать плавающий курс нецелесообразно. Мы к этому очень долгое время шли. Это существенное достижение всей макроэкономической политики нашей страны. Любые нововведения не должны ограничивать плавающий курс», - прокомментировал Чебесков в кулуарах Московского финансового форума.

Он подчеркнул, что плавающий курс является базовым принципом функционирования экономики и работы денежно-кредитной политики, помогая снижать дисбалансы в экономике.

Чиновник добавил, что не видел официальных предложений от Минэкономразвития по поводу введения «мембраны» на валютном рынке.

ЦБ, комментируя предложение Решетникова, 26 сентября заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.