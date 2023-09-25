Экономика

Закон о поддержке технопарков в сфере высоких технологий приняли в Псковской области

Закон о поддержке технопарков в сфере высоких технологий приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В закон «О промышленной политике в Псковской области» внесли изменения, направленные на реализацию возможности применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении технопарков в сфере высоких технологий.

В рамках постановления правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1119 реализуются меры поддержки субъектов РФ путем возмещения затрат регионов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий.

Реализация проекта закона окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Псковской области в части привлечения инвесторов в регион, ведущих деятельность в сфере высоких технологий, создания новых рабочих мест, увеличения доходной части областного бюджета, роста инвестиций в основной капитал, уверены авторы законопроекта.

Оценку финансовых расходов из областного бюджета, связанных с изменениями в закон, возможно произвести после принятия решения об оказании мер поддержки в отношении технопарков в сфере высоких технологий.

Депутаты приняли законопроект единогласно.