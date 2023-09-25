Экономика

В России начнут продавать рыбу на бирже

Продажа рыбной продукции в России может начаться на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом говорится в протоколе заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.

В нем сообщается о разработке Минфином законопроекта, который позволит проводить такие торги, а также о наделении правительства необходимыми для этого полномочиями. Кроме того, в документе говорится о проработке проекта по строительству экспортно-импортного агрологистического комплекса для этих целей на полуострове Назимова во Владивостоке, а также об отсутствии препятствий для реализации этой продукции на бирже.

Согласно документу, возможность продавать рыбу на электронных торгах может появиться уже ко II кварталу 2024 года. При этом сообщается о готовности ЦБ оказывать помощь организаторам торговли в получении лицензий.

Минсельхоз и ФАС уже провели работу по внесению изменений в правила предоставления субсидий РЖД по возмещению потерь в доходах из-за установления льготных тарифов на перевозку рыбной продукции, говорится в документе, сообщают «Известия».

«По поручению президента России Владимира Путина Минфин разработал проект федерального закона «О внесении изменений в закон «Об организованных торгах», предусматривающий наделение правительства полномочиями устанавливать перечень отдельных видов товаров и нормативы в отношении количества товаров, продажу которых хозяйствующие субъекты должны осуществлять на биржевых торгах», — сообщили в Минсельхозе.