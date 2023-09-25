Экономика

Дополнительные средства могут выделить Псковской области на декапитализацию институтов МСП

В следующем году плановый период реализации программы социально-экономического развития Псковской области заканчивается. Как передаёт корреспондент «МК в Пскове», об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Псковской области, прошедшего в здании правительства региона в пятницу, 29 сентября, рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Он обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову, который присутствовал на совещании, с просьбой о продлении программы.

«Результаты есть. Понятно, что по многим позициям показатели изменились в лучшую сторону, это как раз говорит о том, что программу нужно не отменять, а набрав такой хороший темп, уверенно входить в середину российских регионов. В дополнение к этому прошу рассмотреть возможность выделения бюджету Псковской области дополнительных средств на 2024-2026 года на декапитализацию институтов развития МСП (малого и среднего предпринимательства – ред.)», - обратился Михаил Ведерников к министру.

Он отдельно остановился на том, что благодаря поддержке министерства региональная микрофинансовая организация уже обладает кредитным пакетом займов на сумму выше 900 миллионов рублей. Эту меру губернатор назвал эффективной и востребованной. Согласно статистике, которую озвучил глава региона, в 2022 году занятость в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилась на 8,08%.

«Без льготных кредитов такая динамика была бы невозможна», - подчеркнул Михаил Ведерников.