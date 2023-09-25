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Экономика

Глава Минэкономразвития высоко оценил работу Михаила Ведерникова и его команды

29.09.2023 12:57|ПсковКомментариев: 1

Министр экономического развития России Максим Решетников, который находится в регионе с рабочим визитом, высоко оценил работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Псковской области, прошедшего в здании правительства региона в пятницу, 29 сентября, пишет «МК в Пскове».

«Помогать приятно тем, кто сам движется, и кто показывает результаты, не боится брать обязательства. Мы с большим уважением относимся к Псковской области и к тем инициативам, которые вы выдвигаете, - обратился министр к Михаилу Ведерникову. - Мы видим это по результатам реализации и индивидуальной программы социально-экономического развития – вы действительно очень грамотно подошли к её формированию. Не стали размазывать деньги, сконцентрировались на нескольких направлениях, которые завязаны на экономическом развитии. В первую очередь, это структура особой экономической зоны, поддержка малого и среднего бизнеса. Хорошие показатели – это следствие той работы, которая велась».

Он согласился с доводами главы региона Михаила Ведерникова, который ранее попросил рассмотреть вопрос продолжения индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. А затем отметил, что при обсуждении бюджета были поддержаны инициативы, с которыми выходило министерство экономического развития. В их числе выделение на 2025 и 2026 годы средств в размере 10 миллиардов рублей на реализацию программ.

«Будет новый отбор. По критериям мы ещё поговорим», - пообещал Максим Решетников. А затем добавил: «Мы понимаем, что, несмотря на хорошую динамику, тем не менее, потенциал Псковской области ещё не реализован».

Министр экономического развития РФ отдельно отметил тот факт, что правительство Псковской области активно использует не только возможности программы индивидуального развития, но и «тот инструментарий, который создан на федеральном уровне».

«Два соглашения защиты и поощрения капиталовложений обеспечены – это компания “Титан Полимер” и особая экономическая зона, действительно хорошо развивается, вы системно этим занимаетесь. И второе соглашение защиты и поощрения капиталовложений, которое заключено в сфере сельского хозяйства, – это Великолукский АПХ. Там откроется новый мясоперерабатывающий завод, очень крупное предприятие у них», - отметил Максим Решетников.

Министр обратил внимание участников совещания на вчерашнее решение таможенной службы Китая, которая сняла барьер на поставки свинины, существовавший более 10 лет. «Китай открывает для нас большой рынок. Это ещё не начало поставок, ещё будут определённые шаги. Но это очень хороший сигнал для расширения работы на внешние рынки в сельском хозяйстве. Псковской области есть, что предложить, вы системно занимаетесь поддержкой сельского хозяйства. Это тоже крайне важно», - отметил министр Минэкономразвития.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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