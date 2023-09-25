Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2024–2026 годы

Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом», - отметили в пресс-службе правительства.

Так, один из основных приоритетов – адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В частности, на выплату единого пособия на 2024–2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей. Это позволит обеспечить пособием более 10 миллионов граждан.

Около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей – на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 100 млрд рублей.

Необходимые средства также запланированы на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых общеобразовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, социальная газификация.

Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей – в 2025 году, 35,6 трлн рублей – в 2026-м.

В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

«Бюджетный пакет в этом году впервые внесён полностью в электронном виде. Это результат работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной Думы», - добавили в кабмине.