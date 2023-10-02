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Экономика

Сергей Вострецов: Система выплаты зарплат бюджетникам напоминает запутанный сериал

03.10.2023 10:39|ПсковКомментариев: 0

В системе выплаты зарплат бюджетникам в России на данный момент нет порядка, что ведет к дефициту кадров. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале. 

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Порядка как не было, так и нет! Вся структура и сама система выплаты зарплат в бюджетной сфере напоминает запутанный сериал. Всё происходит по принципу "кручу, верчу, запутать хочу". А потом мы удивляемся, почему качество образования, медицины и культуры находиться ниже плинтуса. А в бюджетных отраслях наблюдается катастрофическая нехватка кадров», - написал Сергей Вострецов.  

По его мнению, такая ситуация складывается не только в бюджетной сфере, но и во всех остальных отраслях.

«Стране нужен железный порядок, а не косметические декорации. Только тогда у нас начнет реально происходить и импортозамещение, и у многодетных появиться земля, а не отписки чиновников», - выразил мнение глава объединения СОЦПРОФ.  

Теги: #зарплата #бюджетники
Источник: Псковская Лента Новостей
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