Экономика

Сергей Вострецов: Система выплаты зарплат бюджетникам напоминает запутанный сериал

В системе выплаты зарплат бюджетникам в России на данный момент нет порядка, что ведет к дефициту кадров. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Порядка как не было, так и нет! Вся структура и сама система выплаты зарплат в бюджетной сфере напоминает запутанный сериал. Всё происходит по принципу "кручу, верчу, запутать хочу". А потом мы удивляемся, почему качество образования, медицины и культуры находиться ниже плинтуса. А в бюджетных отраслях наблюдается катастрофическая нехватка кадров», - написал Сергей Вострецов.

По его мнению, такая ситуация складывается не только в бюджетной сфере, но и во всех остальных отраслях.

«Стране нужен железный порядок, а не косметические декорации. Только тогда у нас начнет реально происходить и импортозамещение, и у многодетных появиться земля, а не отписки чиновников», - выразил мнение глава объединения СОЦПРОФ.