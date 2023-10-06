Экономика

Правительство выделило средства на поддержку разработки новых технологий

Правительство РФ направило 500 миллионов рублей на поддержку разработки новых технологий и материалов, сообщает Telegram-канал кабмина.

«Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы центрам Национальной технологической инициативы, созданным на базе крупнейших российских вузов», — говорится в сообщении.

Поддержка разработки и внедрения новых технологий и материалов, как отмечается, поможет выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета.