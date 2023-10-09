Экономика

Круглый стол «Регистрация бизнеса онлайн» состоится в пресс-центре ПЛН

Круглый стол на тему «Регистрация бизнеса онлайн» состоится 11 октября в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Чтобы начать свое дело, необязательно стоять в очередях, общаться с нотариусами и платить госпошлину - достаточно воспользоваться онлайн-сервисом «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». В чем его преимущества? Какие документы требуется для того, чтобы зарегистрировать бизнес и открыть счет с помощью сервиса РбиДОС? Охотно ли начинающие предприниматели пользуются возможностью дистанционной регистрации и какие виды бизнеса в основном регистрируют в Псковской области? Как зарегистрировать ИП или юрлицо и получить за это вознаграждение?

Эти и другие вопросы в рамках круглого стола обсудят:

Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»;

Анна Кутузова, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области;

Аркадий Мурылев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области;

Владимир Зубов, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области;

Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области;

Валерий Лесников, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Начало — в 15.00. На YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция из пресс-центра.