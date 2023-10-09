Экономика

Лимит на перевод средств с электронных кошельков могут повысить до 1 млн рублей

Лимиты на остаток средств на электронных кошельках и максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли идентификацию, могут повысить с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Предложение, поступившее от участников рынка, поддерживает Центробанк.

Как рассказала председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина, участники рынка обратились в ЦБ и Росфинмониторинг с инициативой увеличить лимиты на остаток средств на электронных кошельках и сумму перевода за один раз до 1 млн рублей. Шейкина указала, что устаревшие суммы ограничений сдерживают развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС).

В регуляторе подтвердили, что инициатива к ним поступила, и отметили, что такая мера «может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов», пишут «Известия».

В Росфинмониторинге газете сообщили, что у ведомства не имеется возражений. Такое увеличение, подчеркнули там, по сути сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.