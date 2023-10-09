Пакет бесплатных услуг получат псковичи при открытии бизнеса через сервис Сбера

Пакет бесплатных услуг предлагается начинающим индивидуальным предпринимателям, которые будут открывать бизнес онлайн при помощи сервиса РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта). Об этом управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец сообщил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
«Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели, которые воспользуются нашим сервисом, развивались и получали прибыль, - подчеркнул Владимир Компаниец. - При открытии бизнеса через сервис есть шесть бесплатных дополнительных сервисов, они положены в общий пакет при открытии счета».
При открытии предпринимательства и счета через сервис РбиДОС псковичи получат:
- сервис юридических услуг,
- сервис по ведению бухгалтерии,
- сервис по подбору персонала «Работа.ру» (с возможностью разместить одну вакансию бесплатно и доступом к базе данных соискателей),
- электронный документооборот,
- реклама на платформе «2 Гис»,
- квалифицированная электронная подпись (токен).
«Стоимость этих услуг оттягивала бы у предпринимателя средства, уменьшая его прибыль. А сейчас мы видим возможность предоставлять эти сервисы бесплатно, таким образом укрепляя положение предпринимателя и мотивируя его на ведение этой деятельности», - заметил Владимир Компаниец.
Добавим, документы в РбиДОС подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Регистрация бизнеса занимает от 1 до 5 рабочих дней с момента подписания документов (в среднем 3 дня). Счёт будет открыт сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении одновременно с бизнесом.