Экономика

Алгоритм регистрации бизнеса через сервис Сбера представили псковичам

Чтобы зарегистрировать бизнес через сервис РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта), не требуется идти в налоговую, нужно лишь подать документы онлайн и один раз прийти в отделение Сбера. Об этом управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец сообщил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Для начала, конечно, человеку нужно определиться, что он будет регистрировать бизнес. Потом нужно зайти на платформу "Деловая среда" и выразить свое желание открыть предпринимательство и расчетный счет, далее клиенту предложат загрузить документы — паспорт, СНИЛС и другие, а после — назначить время для визита в банк», - рассказал Владимир Компаниец.

Визит в отделение банка нужен для того, чтобы подтвердить личность будущего предпринимателя, пояснил гость студии.

Затем банк самостоятельно направит документы в налоговую, ответ приходит в течение 1-5 дней.

«В 90% случаев ответ приходит положительный, статистически в среднем — за три дня, иногда быстрее, и фактически бизнес будет зарегистрирован. Счёт будет открыт сразу после регистрации бизнеса», - отметил Владимир Компаниец.

Он заметил, что предпринимателям-новичкам после регистрации бизнеса Сбер направит на счет 3 тысячи рублей, эта акция продлится до 30 ноября.