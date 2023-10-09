Алгоритм регистрации бизнеса через сервис Сбера представили псковичам

Чтобы зарегистрировать бизнес через сервис РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта), не требуется идти в налоговую, нужно лишь подать документы онлайн и один раз прийти в отделение Сбера. Об этом управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец сообщил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Визит в отделение банка нужен для того, чтобы подтвердить личность будущего предпринимателя, пояснил гость студии.
Затем банк самостоятельно направит документы в налоговую, ответ приходит в течение 1-5 дней.
Он заметил, что предпринимателям-новичкам после регистрации бизнеса Сбер направит на счет 3 тысячи рублей, эта акция продлится до 30 ноября.