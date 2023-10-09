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Экономика

Власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд

12.10.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

За три года власти планируют суммарно получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2024-2026 годы.

В 2024-м эта статья, по прогнозу, принесет казне 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей.

В этом году более 96% вкладов не превышают 1 млн рублей, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При совпадении годовой банковской доходности с действующей ключевой ставкой ЦБ в 13% большинство граждан вообще не попадут под этот налог, отметил он «Известиям».

При этом, если до конца года ключевую повысят, например, до 14%, то планкой необлагаемого дохода будет уже 140 тыс. рублей вместо нынешних 130 тыс. Сбор по итогам 2023-го заплатят примерно 3% россиян, имеющих вклады, полагает Михаил Зельцер.

Россияне несут деньги в банк, чтобы защитить их от инфляции, но с учетом нового налога депозиты будут приносить еще меньший доход населению, пояснила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Поступления в размере 100 млрд рублей в год нельзя назвать значительной статьей доходов бюджета, которые оцениваются в 35 трлн рублей ежегодно, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

На 1 апреля 2023-го объем депозитов россиян достигал 36,89 трлн рублей. При этом в начале нынешнего года граждане хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн рублей, этот результат оказался самым низким за десять лет, следует из статистики ЦБ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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