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Экономика

Союз производителей алкоголя предложил поднять минимальные цены на водку на 7% с 2024 года

12.10.2023 11:32|ПсковКомментариев: 0

Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальные цены на водку на 7% с 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главе министерства Антону Силуанову.

Письмо было направлено в сентябре. Согласно документу, минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 рублей до 243 рублей, в оптовом звене - с 238 рублей до 253 рублей, в рознице - с 281 рубля до 301 рубля за бутылку 0,5 литра.

В СПАП указывают на то, что в 2023 году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10%; повышение минимальных цен позволит избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства. Кроме того, по плану акциз на водку с 2024 года повышается на 5%, до 128,6 рубля на бутылку 0,5 л, добавляют в Союзе.

В Минфине изданию сообщили, что обращение СПАП рассматривается; при этом источники «Коммерсанта» в отрасли утверждают, что оно будет поддержано.

Теги: #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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