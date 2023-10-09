Экономика

Ресторанный бизнес хочет вернуть в Россию трудовых мигрантов

Отечественный ресторанный бизнес активно привлекает к работе в РФ трудовых мигрантов из стран СНГ. Так, речь идет о поварах, официантах, курьерах, сборщиках заказов и так далее. На рынке сложился острый дефицит этих специалистов за последний год, объяснили предприниматели.

Основные причины оттока персонала из стран ближнего зарубежья в последнее время — существенный рост курса валют и увеличение стоимости билетов, сказал директор по развитию компании «Якитория» Александр Муратов. Самая высокая потребность у ресторанного бизнеса сейчас в поварах, на втором месте — официанты и курьеры.

Чтобы привлечь иностранную рабочую силу, бизнес дает рекламу на ТВ в СНГ. Объявление «Якитории» о поиске персонала транслируют на ТВ в Киргизии. «Шоколадница» наняла подборщика персонала в СНГ. Также компании предлагают расширенный соцпакет, более высокую заработную плату, пишут «Известия».

По данным hh.ru, количество вакансий по наиболее популярным специализациям трудоустройства мигрантов существенно выросли — более чем на 70% с начала года. Спрос на поваров, официантов и другой персонал общепита вырос на 75%, на курьеров, водителей, сотрудников склада и другой персонал в логистике — на 70%, на рабочий персонал — на 72%.