Экономика

Банк России положительно оценил требование по обязательной продаже валютной выручки

Благодаря возврату обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров можно будет улучшить ситуацию с ликвидностью на рынке, убеждены в Банке России. Кроме того, как отметили в пресс-службе регулятора, эта мера приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе.

Как заявили в регуляторе, требования, которые будут установлены по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний, приведут к увеличению оперативности продаж компаниями валюты. Также произойдет улучшение ситуации с ликвидностью, пишет RuNews24.

Вместе с этим, как уточнили в ЦБ РФ, данная мера будет касаться только некоторых экспортеров. За счет этого у остальных компаний появится возможность сохранить наработанные схемы внешнеторговых расчетов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин обязал некоторых экспортеров продавать валютную выручку на российском рынке. Имеется в виду ряд энергетических, металлургических, химических, а также зерновых компаний.