Экономика

Цены на капусту в Псковской области обрушились на 30%

Из продовольственных товаров в Псковской области в сентябре 2023 года наиболее заметно подорожали овощи и фрукты. При этом некоторые овощи подешевели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Из продовольственных бананы подорожали – на 16,5%, свежие огурцы – на 9,7%, апельсины – на 6,7%, чеснок – на 6,6%.

При этом стоимость свежей белокочанной капусты снизилась на 29,3%, моркови – на 21%, картофеля – на 19,4%, репчатого лука – на 15,3%.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить сырокопченую колбасу – рост за месяц на 9,5%, черный байховый чай – на 9,2%, куриные яйца – на 7,7%, соленую сельдь – на 7,4%, овощные консервы для детского питания – на 6,6%, мясокопчености и зеленый чай – на 5,2%.

Наиболее всего подешевели: сухие супы в пакетах – на 5,4%, кетчуп – на 4,5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 3%, печенье – на 2,6%, газированные напитки – на 2,3%, крупа гречневая-ядрица – на 2,2%.

В целом в сентябре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,6% (по России – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 0,8%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,4%.