Экономика

Свежесрезанные цветы подорожали в Псковской области почти на 9%

Свежесрезанные цветы подорожали в Псковской области в сентябре на 8,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на дезинфицирующее средство для поверхностей – на 4,4%, детскую соску – на 3,6%, детские бумажные подгузники и санитарно-гигиеническую маску – на 2,5%, бумажные столовые салфетки – на 1,8%, туалетную бумагу – на 1,7%. Ниже стали цены на спички – на 2,1%, влажные салфетки и зубную пасту – на 1,5%.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как свежесрезанные цветы – на 8,7%, плиты ДСП и ОСБ – на 5,5%, бинты – на 3,9%, мужские костюмы-двойки из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей – на 3,8%, шампуни – на 3,7%, смарт-часы – на 3,6%.

В то же время более всего подешевели стационарные телефонные аппараты – на 6,4%, обрезные доски – на 5,6%, кастрюли – на 3,4%, туалетное жидкое мыло и гипсокартон – на 3,3%, сковороды – на 2,9%, крем для лица – на 2,7%.