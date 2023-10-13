Экономика

Рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса в России

На российском рынке куриного мяса образовался дефицит, все потребители сталкиваются со сложной ситуаций, сообщили РИА Новости в компании «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда KFC и Rostic's в России.

«В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества», — сообщили в компании.

Наличие проблемы с производством куриного мяса подтвердил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. Он сказал, что ситуация связана с нехваткой сотрудников на птицефабриках, нарушением логистических цепочек, увеличением стоимости кормов, пишет РБК. В основном рестораны закупают курятину у российских производителей, отметил он. Бухаров выразил уверенность в скором решении проблемы: «Когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время».