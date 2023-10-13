Экономика

В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России

В Минсельхозе не подтвердили существование дефицита куриного мяса в России.

«В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли», — указали в пресс-службе министерства.

Также там отметили, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы, пишут «Известия».

«По данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети», — сообщили в пресс-службе.