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Экономика

В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России

14.10.2023 18:40|ПсковКомментариев: 0

В Минсельхозе не подтвердили существование дефицита куриного мяса в России. 

«В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли», — указали в пресс-службе министерства.

Также там отметили, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы, пишут «Известия».

«По данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети», — сообщили в пресс-службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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